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Depois de Aquaman...

Jason Momoa estrela produção da Apple TV como guerreiro cego; vídeo

Momoa ficou conhecido por protagonizar as séries 'Game of Thrones', na pele de Khal, e 'Frontier', como Declan Harp
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 13:00

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 13:00

Crédito: Reprodução/Instagram @jasonmomoa_thebest
Marcada para chegar nos Estados Unidos no dia 1º de novembro e no Brasil posteriormente a essa data, a Apple TV + divulga o primeiro trailer de sua produção de estreia da plataforma: a série "See", estrelada por Jason Momoa, 40.
> Jason Momoa, o Aquaman, é acusado de estar gordo
Na história, ele é um líder cego de uma comunidade. A trama se passa séculos após um apocalipse. Na ocasião, ninguém mais tem o poder de enxergar por conta de um vírus dizimado em meio à população. Porém, tudo muda quando duas crianças nascem com visão apurada. Isso faz com que elas sejam alvo de uma caçada mortal.
Momoa ficou conhecido por protagonizar as séries "Game of Thrones", na pele de Khal, e "Frontier", como Declan Harp. Agora ele se vincula à Apple para o projeto pioneiro. Momoa também pode ser visto no filme "Aquaman". Confira o trailer de "See".

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