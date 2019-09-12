Jason Momoa estrela produção da Apple TV como guerreiro cego; vídeo

Na história, ele é um líder cego de uma comunidade. A trama se passa séculos após um apocalipse. Na ocasião, ninguém mais tem o poder de enxergar por conta de um vírus dizimado em meio à população. Porém, tudo muda quando duas crianças nascem com visão apurada. Isso faz com que elas sejam alvo de uma caçada mortal.