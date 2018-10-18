Janet Jackson será homenageada no EMA 2018

Cantora receberá o prêmio de ícone global
18 out 2018 às 12:55

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 12:55

. Crédito: Reprodução/Instagram @janetjackson
A MTV anunciou hoje, 17, que a cantora Janet Jackson receberá o prêmio Global Icon Award (ícone global, em português) no Europe Music Awards (EMA) deste ano, marcado para 4 de novembro. Criado em 2010, essa categoria já homenageou U2, Green Day, Ozzy Osbourne, Eminem, Whitney Houston, Queen e Bon Jovi.
Janet é irmã de Michael Jackson e tornou-se uma das cantoras mais bem-sucedidas. Seu álbum Rhythm Nation, por exemplo, está na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos segundo a revista Rolling Stones. A artista já foi indicada dezenas de vezes ao Grammy, premiação que lhe rendeu muitas estatuetas. Este ano, também recebeu o Icon Award no Billboard Music Awards, realizado em maio.

