Janet Jackson será homenageada no EMA 2018

A MTV anunciou hoje, 17, que a cantora Janet Jackson receberá o prêmio Global Icon Award (ícone global, em português) no Europe Music Awards (EMA) deste ano, marcado para 4 de novembro. Criado em 2010, essa categoria já homenageou U2, Green Day, Ozzy Osbourne, Eminem, Whitney Houston, Queen e Bon Jovi.
Janet é irmã de Michael Jackson e tornou-se uma das cantoras mais bem-sucedidas. Seu álbum Rhythm Nation, por exemplo, está na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos segundo a revista Rolling Stones. A artista já foi indicada dezenas de vezes ao Grammy, premiação que lhe rendeu muitas estatuetas. Este ano, também recebeu o Icon Award no Billboard Music Awards, realizado em maio.