Jane Fonda revela que tirou tumor cancerígeno dos lábios

Jane Fonda em "Grace and Frankie" Crédito: Divulgação/Netflix

Durante eventos para promover a nova temporada da série "Grace and Frankie", que estreia na Netflix no próximo dia 19 de janeiro, a atriz Jane Fonda apareceu com curativos na boca e revelou que recentemente tirou um tumor cancerígeno dos seus lábios.

"Tenho que explicar o curativo: eu retirei um câncer dos meus lábios", disse a atriz de 80 anos em participação em um programa de entrevistas. "Pensei que ia ficar melhor antes de vir aqui, mas tudo bem. É melhor explicar que normalmente eu não ando assim", brincou.

A atriz foi questionada sobre o assunto novamente em participação no programa de rádio "The Howard Stern Show". "Ei, o mundo está desmoronando. O que é um lábio?", brincou Jane. "Os médicos cavaram os meus lábios e o tiraram (o tumor), vou ficar bem", continuou.