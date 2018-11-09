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Tinha permissão para usar cartão

J.K. Rowling processa ex-funcionária por gasto de mais de R$ 117 mil

Dinheiro teria sido usado até para comprar dois gatos por uma assistente da escritora

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 13:07
A escritora J.K. Rowling Crédito: Divulgação/Arquivo Gazeta Online
Autora da saga de livros Harry Potter, a escritora J.K. Rowling processou uma ex-funcionária após ela gastar cerca de 24 mil libras esterlinas (mais de R$ 117 mil) da fortuna da escritora para fazer compras pessoais.
De acordo com a BBC, Amanda Donaldson, de 35 anos, era assistente pessoal de Rowling e gastou o dinheiro em cafeterias, uma loja de papelaria e outra de velas, além de ter comprado dois gatos pela quantia de R$ 6 mil.
Donaldson trabalhou para a escritora entre os anos de 2014 e 2017 e tinha a permissão de usar um cartão de crédito que deveria ser utilizado apenas para compras envolvendo negócios.
Além das despesas, a criadora do universo bruxo acusa Donaldson de roubar objetos colecionáveis que a escritora guardava. Entre os itens estão um expresso de Hogwarts motorizado, uma coleção de varinhas e um raro exemplar de Os Contos de Beedle, O Bardo, história derivada do universo de Harry Potter.

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