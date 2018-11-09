J.K. Rowling processa ex-funcionária por gasto de mais de R$ 117 mil

A escritora J.K. Rowling Crédito: Divulgação/Arquivo Gazeta Online

Autora da saga de livros Harry Potter, a escritora J.K. Rowling processou uma ex-funcionária após ela gastar cerca de 24 mil libras esterlinas (mais de R$ 117 mil) da fortuna da escritora para fazer compras pessoais.

De acordo com a BBC, Amanda Donaldson, de 35 anos, era assistente pessoal de Rowling e gastou o dinheiro em cafeterias, uma loja de papelaria e outra de velas, além de ter comprado dois gatos pela quantia de R$ 6 mil.

Donaldson trabalhou para a escritora entre os anos de 2014 e 2017 e tinha a permissão de usar um cartão de crédito que deveria ser utilizado apenas para compras envolvendo negócios.