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Cerimônia

Iza se casa com produtor musical no Rio de Janeiro

Vestido usado pela cantora foi desenhado pela estilista Giulia Borges
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 23:36

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 23:36

Crédito: Reprodução/Instagram
Iza se casou com o produtor musical Sérgio Santos na tarde deste domingo (16) no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro. Na cerimônia, estiveram Maria Gadú, Di Ferrero, Gloria Groove, Fernanda Abreu e Francisco Gil. 
O vestido usado pela cantora foi desenhado pela estilista Giulia Borges. O look abusou da transparência e caiu perfeitamente na silhueta da noiva. 
Segundo a Revista Quem, depois da cerimônia os convidados seguiram para a comemoração no Restaurante Xian, que fica no Bossa Nova Mall, na zona Sul do Rio de Janeiro, que tem vista para o Cristo Redentor, Baía de Guanabara e Pão de Açúcar. 
Além do vestido usado na igreja, Iza ainda trocou de roupa para a aproveitar a recepção. 

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