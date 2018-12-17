Iza se casa com produtor musical no Rio de Janeiro

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Iza se casou com o produtor musical Sérgio Santos na tarde deste domingo (16) no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro. Na cerimônia, estiveram Maria Gadú, Di Ferrero, Gloria Groove, Fernanda Abreu e Francisco Gil.

O vestido usado pela cantora foi desenhado pela estilista Giulia Borges. O look abusou da transparência e caiu perfeitamente na silhueta da noiva.

Segundo a Revista Quem, depois da cerimônia os convidados seguiram para a comemoração no Restaurante Xian, que fica no Bossa Nova Mall, na zona Sul do Rio de Janeiro, que tem vista para o Cristo Redentor, Baía de Guanabara e Pão de Açúcar.