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Aniversário

Ivete Sangalo surpreende fãs com show em condomínio

A cantora, que completou 46 anos neste domingo (27), preparou a surpresa para os fãs que estavam na frente da casa dela

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 19:07
Ivete Sangalo faz aniversário neste domingo (27) Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Ivete Sangalo aproveitou seu aniversário, comemorado neste domingo (27), para dar um presente inesperado a seus fãs: um show gratuito, em frente à sua casa, no começo da tarde, em Salvador, na Bahia.
Vestindo um macacão, Ivete foi ao térreo do prédio e se deparou com dezenas de pessoas em frente ao seu portão, do outro lado das altas grades com arame farpado.
Pouco depois de sua chegada, cantaram "Parabéns Para Você" e foram cumprimentados por Ivete, que fez questão de passar próxima a todos, cumprimentando-os e recebendo cartazes e presentes.
Ao lado de um músico com um violão, Ivete pegou um microfone e pediu que o público agradecesse a um funcionário do local, antes de começar a cantar: "A onda é a seguinte. preparei essa pra vocês aqui. Meu querido Nelinho falou com o síndico. Palmas pra Nelinho!"
Começando a cantoria com "Acelera Aê", Ivete aproveitou para fazer brincadeiras e conversar com os fãs entre uma canção e outra.
O show surpresa durou cerca de meia hora. "Vocês gostaram? Obrigada, viu gente!", disse antes de tocar a última música, "Tempo de Alegria".
Em seguida, a cantora ainda tirou fotos com alguns fãs mirins que estavam no local.
O momento foi transmitido ao vivo no Instagram de Ivete.
Em seu aniversário, a cantora recebeu parabéns de diversas personalidades, entre elas sua amiga Xuxa, que publicou uma mensagem enigmática: "Desculpa se errei alguma vez com você, você é especial e eu sou humana".

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