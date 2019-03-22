Ivete Sangalo surge com melasmas em foto sem tratamento

Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Todo mundo já sabe que Ivete Sangalo é rainha. Mas nesta quinta (21) ela mostrou que também é gente como a gente: a cantora compartilhou uma foto nas próprias redes sociais em que aparece com melasmas espalhados pelo rosto.

Sem maquiagem, segundo a revista Contigo!, a baiana estava se exercitando na academia, tentando reconciliar a rotina de mãe, cantora e empresária.