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Sem maquiagem

Ivete Sangalo surge com melasmas em foto sem tratamento

Especialistas relatam que o melasma - que são manchas na pele - são bastante comuns no período pré, durante e pós-gravidez

Publicado em 22 de Março de 2019 às 13:07

Publicado em 

22 mar 2019 às 13:07
Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Todo mundo já sabe que Ivete Sangalo é rainha. Mas nesta quinta (21) ela mostrou que também é gente como a gente: a cantora compartilhou uma foto nas próprias redes sociais em que aparece com melasmas espalhados pelo rosto. 
Sem maquiagem, segundo a revista Contigo!, a baiana estava se exercitando na academia, tentando reconciliar a rotina de mãe, cantora e empresária. 
Segundo especialistas, o melasma - que se manifesta em forma de manchas na pele - é bastante comum no período pré, durante ou pós-gravidez. 

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