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SOLIDÁRIA

Ivete Sangalo interrompe trio elétrico para ajudar vendedora ambulante

Cantora notou que caixas de isopor foram destruídas em meio à multidão que acompanhava o desfile em Salvador

Publicado em 

06 mar 2019 às 14:01

Publicado em 06 de Março de 2019 às 14:01

06/03/2019 - Ivete Sangalo no desfile de carnaval de rua em Salvador Crédito: Inacio Teixeira/Secretaria de Comunicação Social da Bahia
Enquanto desfilava em um trio elétrico em Salvador, na noite desta segunda-feira, 4, Ivete Sangalo se solidarizou com uma mulher que vendia bebidas.
De cima do carro, a cantora notou que a vendedora ambulante teve caixas de isopor destruídas em meio à multidão que acompanhava o desfile. A cantora fez a música e o carro pararem para ajudar a mulher.
"Olha aqui para mim, pessoal do isopor. Você que é a dona do isopor? Não chore, não, porque eu vou comprar agora seu isopor que quebrou. Eu quero que a equipe desça ali, por gentileza", pediu a cantora enquanto o público aplaudia.
Ivete tentou consolar a mulher que, provavelmente, havia perdido mercadorias. "Nem chore, que é assim mesmo", disse. "Eu vi, foram dois isopores enormes cheios de cerveja. Vai ter até mais cerveja do que tinha", completou. O momento foi compartilhado em redes sociais por fãs de Ivete.
Já era madrugada de terça-feira, 5, quando a cantora encerrou o desfile. Ela até pensou em descansar, conforme contou nos stories do Instagram, mas, em vez disso, caiu na folia novamente.
Horas depois, ela publicou um vídeo em que aparece curtindo o carnaval de rua, com marido e amigos, disfarçada para que não fosse reconhecida.

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