DEU RUIM

Ivete Sangalo cai no palco abraçada a fã durante show em Trancoso (BA)

Em apresentação na Bahia, cantora estava fazendo selfie com um rapaz quando outro saiu da plateia para agarrá-la

Publicado em 3 de junho de 2019 às 12:56 - Atualizado há 6 anos

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei

Durante um show em Trancoso, na Bahia, Ivete Sangalo acabou caindo abraçada a um fã no palco. A cena aconteceu na noite deste sábado, dia 1º, e foi registrada por espectadores da apresentação.

As imagens mostram um rapaz fazendo uma selfie e filmando a cantora por meio de um aparelho celular. Neste momento, outro fã saiu da plateia e invadiu o palco.

Um segurança foi em direção ao homem, que não conseguiu se aproximar de Ivete. Enquanto isso, a cantora e o rapaz da selfie caíram abraçados no palco. E ela continuou cantando Beleza Rara, mesmo no chão.

Depois do incidente, Ivete Sangalo foi abraçar o fã contido pelos seguranças. A cantora foi uma das atrações da San Island Weekend. Páginas de fã clubes de Ivete compartilharam o momento da queda. "Diva acessível", escreveu um dos perfis no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta