Ivete Sangalo cai no palco abraçada a fã durante show em Trancoso (BA)

Publicado em 3 de junho de 2019 às 12:56
- Atualizado há 6 anos
Durante um show em Trancoso, na Bahia, Ivete Sangalo acabou caindo abraçada a um fã no palco. A cena aconteceu na noite deste sábado, dia 1º, e foi registrada por espectadores da apresentação.
As imagens mostram um rapaz fazendo uma selfie e filmando a cantora por meio de um aparelho celular. Neste momento, outro fã saiu da plateia e invadiu o palco.
Um segurança foi em direção ao homem, que não conseguiu se aproximar de Ivete. Enquanto isso, a cantora e o rapaz da selfie caíram abraçados no palco. E ela continuou cantando Beleza Rara, mesmo no chão.
Depois do incidente, Ivete Sangalo foi abraçar o fã contido pelos seguranças. A cantora foi uma das atrações da San Island Weekend. Páginas de fã clubes de Ivete compartilharam o momento da queda. "Diva acessível", escreveu um dos perfis no Instagram.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o