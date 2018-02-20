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Família

Ivete posta foto amamentando gêmeas ao lado do marido e do filho

A artista garante que está vivendo o momento mais pleno de sua vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 13:43

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 13:43

Ivete Sangalo, de 45 anos, está mais realizada do que nunca depois da chegada de Marina e Helena - as gêmeas que já vieram ao mundo em época de festa: o carnaval. A cantora publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que está amamentando as duas pequenas ao lado do marido, Daniel Cady, e do filho, Marcelo, de 8 anos. 
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A artista aproveitou a oportunidade para dizer aos fãs que está com saudades. "Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim", escreveu. Veja o post:
Ela ainda detalhou que o filho mais velho do casal está ajudando nos afazeres com as gêmeas. "Enche as irmãs de carinho e atenção. E esse papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor lindo", disse. "Obrigada a vocês por tantas mensagens de amor e carinho. Amigos, fãs e família estão nutrindo nossos corações", finalizou a cantora.

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