Ivete posta foto amamentando gêmeas ao lado do marido e do filho

Ivete Sangalo, de 45 anos, está mais realizada do que nunca depois da chegada de Marina e Helena - as gêmeas que já vieram ao mundo em época de festa: o carnaval. A cantora publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que está amamentando as duas pequenas ao lado do marido, Daniel Cady, e do filho, Marcelo, de 8 anos.

A artista aproveitou a oportunidade para dizer aos fãs que está com saudades. "Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim", escreveu. Veja o post: