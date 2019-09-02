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"Saída pela tangente"

Ivete pede que casado beije colega e gera climão no The Voice

Cantora ficou em êxtase pelo clima de romance dos dois durante a performance e embalou o pedido, mas depois deu uma contornada na situação

Publicado em 

02 set 2019 às 11:38

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 11:38

Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Ivete Sangalo, 47, jurada do The Voice Brasil (Globo), cometeu uma gafe após uma das apresentações desta quinta-feira (29).
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Depois que os participantes Déia Silva e Luiz Celestino cantaram juntos, a técnica sugeriu que os dois se beijassem, por conta do "clima de romance" criado entre eles. Aos gritos e junto com a plateia, ela pediu: "Beija, beija, beija".
> Xuxa abre o jogo e admite briga com Ivete Sangalo
No entanto, o pedido não foi concretizado porque Luiz é casado. Ao perceber a repercussão do público, Déia logo levantou a mão do colega, mostrando a aliança que ele usa na mão esquerda.
Ivete, então, se corrigiu: "Estou dizendo para você beijar sua esposa quando sair daqui. Aqui eu quero colecionar só amiguinhos".
Tiago Leifert, o apresentador do reality, ainda brincou com a jurada: "Saída pela tangente".

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