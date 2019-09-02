Ivete pede que casado beije colega e gera climão no The Voice

Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Ivete Sangalo, 47, jurada do , 47, jurada do The Voice Brasil (Globo), cometeu uma gafe após uma das apresentações desta quinta-feira (29).

Depois que os participantes Déia Silva e Luiz Celestino cantaram juntos, a técnica sugeriu que os dois se beijassem, por conta do "clima de romance" criado entre eles. Aos gritos e junto com a plateia, ela pediu: "Beija, beija, beija".

No entanto, o pedido não foi concretizado porque Luiz é casado. Ao perceber a repercussão do público, Déia logo levantou a mão do colega, mostrando a aliança que ele usa na mão esquerda.

Ivete, então, se corrigiu: "Estou dizendo para você beijar sua esposa quando sair daqui. Aqui eu quero colecionar só amiguinhos".