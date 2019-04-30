Ivete anuncia DVD de aniversário e diz ainda ter frio na barriga

Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo, que se prepara para lançar o DVD "Live Experience" no dia 27 de maio, quando a cantora comemora seus 47 anos. Vinte e cinco anos de carreira parecem não acabar totalmente com o friozinho na barriga. Pelo menos, é o que diz, que se prepara para lançar ono dia 27 de maio, quando a cantora comemora seus 47 anos.

"Apesar de eu saber que tenho uma experiência, porque a gente aprende toda hora, o tempo inteiro, isso se perde rapidamente quando você quer muito uma coisa nova, algo que não se pareça com o que você já fez. Nossas expectativas são sempre de novas emoções", afirmou a cantora antes do primeiro show da nova turnê.

O novo trabalho de Ivete é também seu sexto álbum ao vivo e conta com participações de peso, como de

,

,

,

e

. Pra essa última, a baiana afirma ter escrito "O Amor Venceu", para fazer um contraponto à sofrência que a sertaneja costuma cantar.

Ao iniciar a turnê desse novo trabalho, na última sexta-feira (26), em São Paulo, Ivete afirmou que poderá repetir as parcerias no decorrer da turnê, mas, na ausência dos colegas, ela mesma assumirá os vocais que seriam deles: "Acho que a proposta é sempre levar ao público o trabalho ao vivo".

Mas não é apenas de lançamentos que é formado esse novo trabalho. "Live Experience" também tem clássicos de Ivete como "Abalou", "Levada Louca" e "Céu da Boca".

Apesar da escolha do aniversário para lançar o DVD, as músicas desse novo trabalho de Ivete já foram disponibilizadas para os fãs, em todas as plataformas digitais, no último dia 12. Desde então, ela também tem liberado os vídeos do show a cada sexta-feira.