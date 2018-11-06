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Isis Valverde homenageia mãe: 'Amor mais verdadeiro'

Homenagem foi feita em foto postada no Instagram

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 12:12
Na reta final de sua gravidez, a atriz Isis Valverde publicou uma foto ao lado de sua mãe, Rosana Nable, em homenagem ao seu aniversário de 55 anos.
"Parabéns meu amor mais verdadeiro e inteiro de uma vida! Obrigada por estar ao meu lado. Te amo Mama! Que Deus te cubra de bençãos hoje e sempre", escreveu Isis.
Em seu Instagram, Rosalba publicou uma foto ao lado da filha e também comemorou: "Feliz ano novo pra mim!"
"Estou longe de casa, do trabalho, dos meus cachorrinhos, dos meus maiores amigos [...] Será um aniversário sem grandes comemorações, música, cerveja e muita farra (como foram todos os outros que se passaram)."
"Mas engraçado, né? Meu coração está em festa e eu não trocaria de lugar ou de companhia para completar meus 55 anos de vida", concluiu.

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