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Parto normal

Isis Valverde dá à luz primeiro filho, Rael

Menino nasceu de parto normal, com 3,3 quilos e 51 centímetros

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 12:05
Isis Valverde e o marido, André Resende Crédito: Waldemir Filetti/Divulgação
Isis Valverde tem, enfim, o pequeno Rael nos braços. O menino, fruto de seu relacionamento com André Resende, nasceu nesta segunda-feira, 19.
Rael, nome que tem significados como "arcanjo do Sol", "guerreiro de Deus" e "filho divino legítimo", nasceu às 18h49, com 3,380 quilos e 51 centímetros. A atriz deu à luz em uma maternidade da zona sul do Rio de Janeiro.
A gravidez foi anunciada em abril deste ano. Ela usou uma foto de seu cachorrinho ao lado de uma placa com a frase "Mamãe vai me dar um humano" para revelar a novidade.
Dois meses depois, Isis se casou com Resende em uma cerimônia em um sítio em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela usou um vestido bordado à mão que demorou três meses para ficar pronto.
No Instagram Stories, a atriz compartilhou mensagens de pessoas que a parabenizaram pela chegada do pequeno Rael.

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