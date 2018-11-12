Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reta final

Isis Valverde compartilha ensaio fotográfico de gravidez

Atriz está na reta final da gestação de Rael, fruto do casamento com o modelo André Resende

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 12:00
Os seguidores da atriz publicaram mensagens parabenizando a gestação Crédito: Reprodução/Instagram
Na reta final da gravidez, Isis Valverde decidiu compartilhar algumas imagens do ensaio fotográfico que fez recentemente. A atriz está grávida de Rael, fruto do relacionamento com o modelo André Resende.
Neste sábado, 10, ela publicou diversas fotos no perfil oficial no Instagram. Os seguidores da atriz publicaram mensagens parabenizando a gestação.
Que esta criança que você carrega em seu ventre venha com muita saúde e lhe traga muitas bênçãos para você e toda sua família, escreveu um fã. Outros internautas comentaram sobre a barriga: Tá linda de barriga e Meu Deus, que deusa foram algumas das manifestações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados