Isis Valverde compartilha ensaio fotográfico de gravidez

Na reta final da gravidez, Isis Valverde decidiu compartilhar algumas imagens do ensaio fotográfico que fez recentemente. A atriz está grávida de Rael, fruto do relacionamento com o modelo André Resende.

Neste sábado, 10, ela publicou diversas fotos no perfil oficial no Instagram. Os seguidores da atriz publicaram mensagens parabenizando a gestação.

Que esta criança que você carrega em seu ventre venha com muita saúde e lhe traga muitas bênçãos para você e toda sua família, escreveu um fã. Outros internautas comentaram sobre a barriga: Tá linda de barriga e Meu Deus, que deusa foram algumas das manifestações.