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JUSTIÇA

Irmãs Kardashians vencem processo judicial e vão receber R$ 37 milhões

Empresa de cosméticos havia acusado Kourtney, Khloe e Kim Kardashian de quebrar um acordo de licenciamento

Publicado em 

06 fev 2019 às 15:22

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 15:22

06/02/2019 - Família Kardashian, da esquerda para direita: Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner e, no chão, Kendall Jenner Crédito: Brian Bowen Smith/E!
As irmãs Kardashians vão ficar um pouco mais ricas, já que venceram processo judicial contra uma empresa de cosméticos e vão ganhar US$ 10 milhões, o que equivale atualmente a R$ 37 milhões.
De acordo com os documentos, segundo o site TMZ, Kourtney, Khloe e Kim Kardashian saíram vitoriosas sobre a empresa Hillair Capital Management, que as processou há cerca de três anos. Na acusação, a companhia alegou que as empresárias quebraram um acordo de licenciamento da linha Kardashian Beauty.
As socialites negaram a acusação, afirmando que nada tinham a ver com a linha de produtos. Nos documentos obtidos pelo TMZ, três juízes rejeitaram as alegações da Hillair e ordenou o pagamento de US$ 7,4 milhões, além dos juros de mais de US$ 3 milhões.

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