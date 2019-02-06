Irmãs Kardashians vencem processo judicial e vão receber R$ 37 milhões

06/02/2019 - Família Kardashian, da esquerda para direita: Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner e, no chão, Kendall Jenner Crédito: Brian Bowen Smith/E!

As irmãs Kardashians vão ficar um pouco mais ricas, já que venceram processo judicial contra uma empresa de cosméticos e vão ganhar US$ 10 milhões, o que equivale atualmente a R$ 37 milhões.

De acordo com os documentos, segundo o site TMZ, Kourtney, Khloe e Kim Kardashian saíram vitoriosas sobre a empresa Hillair Capital Management, que as processou há cerca de três anos. Na acusação, a companhia alegou que as empresárias quebraram um acordo de licenciamento da linha Kardashian Beauty.