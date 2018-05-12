Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Realeza

Irmão de Meghan Markle se desculpa e pede para ir ao casamento da irmã

Thomas Markle Júnior é meio-irmão da atriz e se retratou por uma carta na qual aconselhava o príncipe Harry a cancelar o casamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 02:43

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 02:43

Príncipe Harry e Meghan Markle se casam em maio deste ano Crédito: Alexi Lubomirski/Kesington Palace
O casamento real está chegando e o meio-irmão de Meghan Markle está triste por não ter sido convidado. Em uma carta escrita no último dia 3, Thomas Markle Jr. se desculpou por aconselhar Harry a cancelar o casamento e pediu que a atriz convide ele e a família para a cerimônia.
Eu estava desapontado e confuso por não ter sido convidado. Eu sinceramente te desejo tudo de melhor, escreveu Thomas sobre a carta anterior, na qual chamou o casamento de o erro mais grotesco na história das bodas reais. O documento foi divulgado pelo site InTouch.
Em seguida, o rapaz diz que ainda lembra dos momentos que passou com Meghan quando ela era pequena, apesar de assumir que os dois se distanciaram ao longo dos anos.
A vovó sempre ficava muito feliz e em paz quando você se sentava com ela para olhar fotos antigas, ler e conversar. Eu nunca vou esquecer o amor e a bondade que você tinha com ela, porque essa é a Meghan que eu lembro e que o mundo deveria conhecer, falou.
Ainda falando sobre as qualidades da atriz, escreveu: Eu lembro de uma garota amorosa, afetuosa e incrível que tinha uma família incrível enquanto crescia e sei que ela ainda está aí.
Por fim, ele pede novamente que ela reconsidere convidá-lo e a toda sua família para a cerimônia: Bons, maus ou perfeitos, somos a única família que você tem. Não é tarde para mandar os convites. Deveríamos todos estar lá para mostrar nossos amor e apoio, porque é isso que famílias fazem.
Thomas termina o documento dando parabéns a Meghan e Harry: Estou muito orgulhoso de você e te desejo o melhor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados