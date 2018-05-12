Irmão de Meghan Markle se desculpa e pede para ir ao casamento da irmã

Príncipe Harry e Meghan Markle se casam em maio deste ano Crédito: Alexi Lubomirski/Kesington Palace

O casamento real está chegando e o meio-irmão de Meghan Markle está triste por não ter sido convidado. Em uma carta escrita no último dia 3, Thomas Markle Jr. se desculpou por aconselhar Harry a cancelar o casamento e pediu que a atriz convide ele e a família para a cerimônia.

Eu estava desapontado e confuso por não ter sido convidado. Eu sinceramente te desejo tudo de melhor, escreveu Thomas sobre a carta anterior, na qual chamou o casamento de o erro mais grotesco na história das bodas reais. O documento foi divulgado pelo site InTouch.

Em seguida, o rapaz diz que ainda lembra dos momentos que passou com Meghan quando ela era pequena, apesar de assumir que os dois se distanciaram ao longo dos anos.

A vovó sempre ficava muito feliz e em paz quando você se sentava com ela para olhar fotos antigas, ler e conversar. Eu nunca vou esquecer o amor e a bondade que você tinha com ela, porque essa é a Meghan que eu lembro e que o mundo deveria conhecer, falou.

Ainda falando sobre as qualidades da atriz, escreveu: Eu lembro de uma garota amorosa, afetuosa e incrível que tinha uma família incrível enquanto crescia e sei que ela ainda está aí.

Por fim, ele pede novamente que ela reconsidere convidá-lo e a toda sua família para a cerimônia: Bons, maus ou perfeitos, somos a única família que você tem. Não é tarde para mandar os convites. Deveríamos todos estar lá para mostrar nossos amor e apoio, porque é isso que famílias fazem.