Irmão de Ariana Grande, Frankie comemora 2 anos de sobriedade

Irmão da popstar tinha problemas com a bebida

Publicado em 17 de junho de 2019 às 07:30 - Atualizado há 6 anos

Frankie Grande, o irmão de Ariana Grande Crédito: Bruce Glikas

Frankie Grande, de 32 anos, o irmão de Ariana Grande, foi ao Instagram neste domingo (16) para dar uma boa notícia aos seguidores: está há dois anos sóbrio.

O jovem tinha problemas com bebida e drogas, mas desde então garante que conseguiu se livrar do vício: "Hoje eu comemoro 2 anos de sobriedade! E eu absolutamente não posso acreditar na mudança que minha vida tomou. Há 2 anos, quando me internei no tratamento, estava em um lugar terrivelmente escuro... Perdi o desejo de viver. Eu pensei que a única maneira de sair da escuridão era ir mais longe... Me afogar em pílulas e bebida. A luz tinha se apagado e eu nunca pensei que seria capaz de reavivar a chama que uma vez ardia tão intensamente dentro da minha alma", disse, no início do texto que compartilhou.

Frankie também disse que se sente brilhando e no ano passado até investiu um pouco de tempo em ajudar pessoas que passavam pelos mesmos problemas. "Neste ano passado, na sobriedade, me dediquei a ajudar os outros com dependência e alcoolismo a encontrar e manter a sobriedade por si mesmos. Sou muito grato pela capacidade de fazer isso. Estou grato por isso. Eu sou grato de ter sido preso. Eu sou grato por cada pessoa mágica que me ajudou ao longo do caminho. Eu amo a minha vida agora mais do que nunca e eu sei, sem dúvida, que é porque eu estou sóbrio! Eu devo tudo o que tenho hoje à minha sobriedade", finalizou.

