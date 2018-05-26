Internautas pedem que Sula Miranda solucione greve dos caminhoneiros

Sula Miranda, cantora Crédito: Instagram/Sula Miranda

Após ter declarado publicamente seu apoio à greve dos caminhoneiros, a quem chamou de "trabalhadores e heróis", Sula Miranda segue chamando atenção nas redes sociais.

Diversos internautas têm publicado mensagens citando a cantora como a pessoa "ideal" para solucionar a questão. Entre pedidos de mediação do conflito, realização de shows e outras brincadeiras, usuários ressaltam a figura de Sula no Twitter.

E a irmã de Gretchen apareceu em uma rodovia apoiando os caminhoneiros, que ela chama de "meus meninos". Ela parou para apoiar e tirar fotos com os manifestantes. Confira.

Recentemente, a cantora voltou à tona nas redes sociais por conta de sua participação no reality show "Os Gretchens". Porém, a irmã de Gretchen contou se sentir "desconfortável" com a produção.