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Internada, Preta Gil manda recado para fãs: 'já, já estou de volta'

Cantora passou mal durante gravação no último domingo e teve de ser levada às pressas para o hospital

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 15:17

Publicado em 

22 jan 2019 às 15:17
Preta Gil Crédito: Divulgação/Fernando Torquatto
Preta Gil está internada desde domingo, dia 20, após passar mal durante uma gravação e ter de ser levada às pressas para o hospital. Neste segunda-feira, 21, ela enviou um recado aos fãs para tranquilizá-los.
"Estou no hospital sendo medicada e está tudo bem! Passei dias trabalhando gripadíssima e ontem (domingo) o corpo pediu descanso", escreveu a cantora em um story no Instagram.
Preta afirma que está sendo "super bem cuidada" e garantiu: "Já, já estou de volta com tudo!". Ela afirmou ainda que não vai cancelar o lançamento de seu novo clipe, da música "Excesso de Gostosura", marcado para esta terça-feira, às 15h, em seu canal no YouTube.
No último domingo, Preta Gil participava de uma gravação em São Paulo na escola de balé Cisne Negro, com Dani Calabresa, Justin Neto e DJ Zé Pedro quando começou a passar mal. Um dia antes, a cantora havia comemorado o aniversário de 30 anos do marido, Rodrigo Godoy, com uma festa no Rio de Janeiro.

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