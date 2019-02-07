Internada há nove meses, Vanusa segue em tratamento contra depressão

Cantora Vanusa Crédito: Divulgação

A cantora Vanusa segue internada há nove meses para tratar de dependência química e depressão, em São Paulo. A informação foi dada pelo filho dela, Rafael Vannucci, ao jornal Extra. Esta é a mais longa internação dela.

Vanusa fez sucesso com muitas músicas nos anos 1970, entre elas "Manhãs de Setembro" e "Sonhos de um Palhaço". Ao longo da carreira, gravou 23 discos e vendeu mais de três milhões de cópias.

Em maio do ano passado, a cantora foi internada pela terceira vez em uma clínica de reabilitação para tratar da depressão e da dependência química. De acordo com o filho, ela emagreceu 30 quilos e não estava conseguindo ter uma vida saudável.

"A depressão dela vem de 15 anos pra cá, e vem piorando. Minha mãe é uma pessoa forte, muito guerreira, muito batalhadora, mas hoje ela precisa dessa ajuda. Enquanto ela decidir lutar pela vida dela, eu vou estar aqui lutando também. Eu e minha família achamos melhor interná-la novamente, sem prazo de saída. Vai ser um tratamento longo, ela vai passar por uma bateria de exames, ser avaliada. Peço a Deus que a ilumine e dê forças."