Internada, Beth Carvalho canta em cama de hospital e emociona fãs

Apesar de ter sido internada às pressas no dia 8 de janeiro e estar no hospital até agora, Beth Carvalho foi incentivada por companheiros a cantar.
Deitada no leito e com sondas, a cantora, de 72 anos, ganhou uma roda de samba no quarto do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.
A dupla Os Prettos, formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, acompanham Beth Carvalho.
Sem dar detalhes sobre o quadro clínico de Beth Carvalho, a filha da cantora publicou uma foto com a mãe e informou que o número de visitas foi reduzido. “O repouso é seu melhor benefício neste momento”, escreveu Luana Carvalho.