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Internada, Beth Carvalho canta em cama de hospital e emociona fãs

Cantora sofre com problemas de coluna desde 2009 e segue agenda de show em cadeira de rodas

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 21:25

Publicado em 

17 jan 2019 às 21:25
Beth Carvalho fez show comemorativo deitada Crédito: Reprodução / Instagram
Apesar de ter sido internada às pressas no dia 8 de janeiro e estar no hospital até agora, Beth Carvalho foi incentivada por companheiros a cantar.
Deitada no leito e com sondas, a cantora, de 72 anos, ganhou uma roda de samba no quarto do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.
A dupla Os Prettos, formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, acompanham Beth Carvalho.
Sem dar detalhes sobre o quadro clínico de Beth Carvalho, a filha da cantora publicou uma foto com a mãe e informou que o número de visitas foi reduzido. “O repouso é seu melhor benefício neste momento”, escreveu Luana Carvalho.

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