Ingresso para show de turnê de Sandy e Junior nos EUA custa R$ 40

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o ingresso por lá parte de US$ 7,90 e a dupla se apresentou em Nova York nesta quarta (2)

Redação de A Gazeta

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 09:50

 - Atualizado há 6 anos

Turnê "Nossa História": show com Sandy e Junior Crédito: Reprodução/Instagram @sandyoficial

Teve fã brasileiro pagando verdadeiras fortunas para poder ir ver Sandy e Junior em várias capitais brasileiras. Mas, nos Estados Unidos, a entrada para o show custa algo em torno de US$ 7,90, algo em torno de R$ 40, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. 

A dupla se apresentou no Barclays Center, no Blooklyn, em Nova York, na noite desta quarta-feira (2) e o movimento de venda foi exatamente o contrário do que aconteceu no Brasil. Lá, ainda havia entrada disponível horas antes de o espetáculo começar. 

No Brasil, os ingressos custavam em torno de R$ 500, para áreas vips, que davam direito a open bar de água. Pela mão de terceiros, o valor podia saltar para R$ 1 mil. 

