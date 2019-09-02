Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apoiadores de bolsonaro

Humorista conhecido por imitar Dilma diz ter sido censurado

O comediante foi vaiado e ouviu xingamentos de parte dos espectadores na plateia

Publicado em 

02 set 2019 às 11:22

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 11:22

Gustavo Mendes Crédito: Divulgação
O humorista Gustavo Mendes, conhecido por fazer uma imitação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), publicou um vídeo neste sábado (31), em que diz ter sido censurado num show em Teófilo Otoni (MG).
"Parte da plateia, insatisfeita com as piadas que fiz sobre o presidente Bolsonaro, se sentiu no direito de dizer o que eu posso ou não posso falar nos meus shows", disse Mendes. "E isso nunca vai acontecer, porque isso se chama censura e eu não vou aceitar essa tentativa de intimidação. Principalmente vindo de pessoas que se articularam para isso. Para tentar me intimidar e censurar."
Durante a apresentação na sexta-feira (30), o comediante foi vaiado e ouviu xingamentos de parte dos espectadores na plateia, ao contar uma piada sobre o presidente Jair Bolsonaro (PSL).
Um vídeo publicado no Twitter mostra a reação de parte da plateia. "Você pode ir embora. Eu devolvo seu dinheiro", disse Mendes, referindo-se a quem estava incomodado com as piadas contra o presidente.
Logo depois, várias pessoas são vistas deixando a plateia. "Vocês gritam no Facebook, na minha cara não que eu não aceito", acrescentou o comediante antes de retomar o show.
No vídeo do dia seguinte à apresentação em Minas Gerais, publicado no YouTube, Mendes continuou falando sobre o assunto. "Onde estavam essas pessoas quando eu debochava da Dilma? E quando eu debochava do [ex-presidente Michel] Temer?"
"Amo meu público, mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, mas não posso e não vou me calar diante do que está acontecendo hoje no Brasil", acrescentou.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dilma Rousseff
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados