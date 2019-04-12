Humberto Martins nega que deixará elenco de 'Verão 90': 'Não vou sair'

12/04/2019 - Humberto Martins é Herculano, em "Verão 90" Crédito: Divulgação

O ator Humberto Martins, 57, negou que deixará a novela "Verão 90". No último dia 5 de abril, a Globo confirmou que o personagem dele, Herculano, vai passar um tempo em Hollywood, nos Estados Unidos, para realizar o sonho de ser cineasta.

Na mesma ocasião, a emissora disse que ainda não havia uma data para a mudança e que, mesmo depois dela, o ator poderia voltar a aparecer na trama, mas que isso ainda não estava definido. Enquanto isso, ele segue gravando normalmente.

Em seu perfil oficial no Instagram, Martins negou a saída de "Verão 90" a dois fãs que lamentavam a situação. Uma seguidora perguntou: "Amado, eu li que você vai sair da novela? Por favor, não faça isso! Eu amo seu trabalho!". O ator respondeu: "Não vou [sair], não".

Outra fã questionou o motivo da

saída da novela

, e Martins comentou com a mesma frase que não iria sair.

Segundo o colunista Leo Dias, Martins estaria insatisfeito com a produção e não tem escondido do elenco e dos amigos que está cansado. A TV Globo nega.