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Hugo Moura, marido de Deborah Secco, revela que já beijou um homem

Fiz uma websérie em que meu personagem era gay. Não precisava, mas beijei na preparação, declara ator

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 17:59
09/11/2018 - O ator Hugo Mota e o youtuber Matheus Mazzafera Crédito: Reprodução/Hotel Mazzafera
Hugo Moura falou sobre sexualidade e traição durante entrevista no canal do youtuber Matheus Mazzafera nesta quinta-feira, 8. O ator é casado com Deborah Secco, com quem tem uma filha, Maria Flor.
No vídeo, Hugo admitiu que beijou outro homem, surpreendendo o apresentador do canal, que perguntou se ele é bissexual. "Não. Eu fiz uma websérie em que meu personagem era gay. E aí, na preparação, sabe...eu não tinha que beijar. Mas eu acho que beijar, só assim...beijar...é quase nada, né?", declarou.
O ator também confessou que já mentiu sobre a idade, inclusive para Deborah Secco, que é 11 anos mais velha. "Eu tinha 23 quando a gente se conheceu e eu menti que tinha 27", se diverte lembrando do dia em que conheceu a mulher.
Sobre relacionamentos, Hugo contou que já foi traído no passado, não por Deborah, mas por outra companheira. "Descobri depois que me deram dicas. A pessoa negou, mas depois ficou tudo bem. A gente conversou. Já estava bem ruim o relacionamento", disse. Em junho deste ano, a atriz disse que foi traída por todos os ex-namorados.
Ao final da entrevista, Matheus insinou que queria beijar o ator, que disse: "Ah, você que não quer". "Eu quero", retrucou o youtuber. O programa terminou com um "selinho" entre eles.

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