Hugo Gloss participará de "A Dona do Pedaço" na Globo, diz colunista

Crédito: Globo/Mauricio Fidalgo

influenciador digital Hugo Gloss, 33, que apresentou o MTV Miaw ao lado de Globo, "A Dona do Pedaço". , 33, que apresentou oao lado de Sabrina Sato , fará uma participação especial na novela da faixa das 21h da

Hugo surgirá como ele mesmo em uma cena com Josiane (Agatha Moreira), em que será impedido por ela de entrar em uma festa, segundo informações da colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut.

A cena deve acontecer no capítulo do dia 9 de outubro, e a essa altura da história, Josiane estará trabalhando como hostess de uma boate.

Sem experiência na função, Jô "barra" o influenciador, que rebate: "Eu já estive no tapete do Oscar. Entro [...] Você é a ridícula Jô Sobral, que queria ser digital influencer e não rolou? Agora virou porteira de boate?". Ela então chama os seguranças, e descobre que estava barrando o convidado da noite.