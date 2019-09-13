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Hugo Gloss participará de "A Dona do Pedaço" na Globo, diz colunista

A cena deve acontecer no capítulo do dia 9 de outubro, e a essa altura da história, a personagem Josiane estará trabalhando como hostess de uma boate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2019 às 05:59

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 05:59

Crédito: Globo/Mauricio Fidalgo
O influenciador digital Hugo Gloss, 33, que apresentou o MTV Miaw ao lado de Sabrina Sato, fará uma participação especial na novela da faixa das 21h da Globo, "A Dona do Pedaço".
Hugo surgirá como ele mesmo em uma cena com Josiane (Agatha Moreira), em que será impedido por ela de entrar em uma festa, segundo informações da colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut.
A cena deve acontecer no capítulo do dia 9 de outubro, e a essa altura da história, Josiane estará trabalhando como hostess de uma boate.
Sem experiência na função, Jô "barra" o influenciador, que rebate: "Eu já estive no tapete do Oscar. Entro [...] Você é a ridícula Jô Sobral, que queria ser digital influencer e não rolou? Agora virou porteira de boate?". Ela então chama os seguranças, e descobre que estava barrando o convidado da noite.
Procurada pelo reportagem, a comunicação da Globo disse não ter essa confirmação. Hugo Gloss também não respondeu ao questionamento até a publicação deste texto.

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