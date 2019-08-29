Hugh Grant xinga primeiro-ministro inglês por suspender parlamento

Hugh Grant Crédito: Reprodução

O ator Hugh Grant, 58, protestou em sua conta no Twitter contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender as atividades do Parlamento inglês por cinco semanas.

"Você não vai foder o futuro de minhas crianças. Você não vai destruir a liberdade pelo qual meu avô conquistou lutando em duas guerras mundiais. Foda-se, seu brinquedo de borracha de banho supervalorizado. A Inglaterra está revoltada com você e toda a sua gangue de prefeitos masturbadores".

Grant está se referindo à decisão de Johnson, que foi acatada pela pela rainha Elizabeth 2ª, na última quarta (28) por causa da falta de solução em relação a separação do país da União Europeia, o brexit sem acordo.