Hugh Grant xinga primeiro-ministro inglês por suspender parlamento

O ator Hugh Grant, 58, protestou em sua conta no Twitter contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender as atividades do Parlamento inglês por cinco semanas.
"Você não vai foder o futuro de minhas crianças. Você não vai destruir a liberdade pelo qual meu avô conquistou lutando em duas guerras mundiais. Foda-se, seu brinquedo de borracha de banho supervalorizado. A Inglaterra está revoltada com você e toda a sua gangue de prefeitos masturbadores".
Grant está se referindo à decisão de Johnson, que foi acatada pela pela rainha Elizabeth 2ª, na última quarta (28) por causa da falta de solução em relação a separação do país da União Europeia, o brexit sem acordo.
Johnson quer que as atividades do Parlamento sejam suspensas por cinco semanas, a partir de 10 de setembro. Este período de suspensão será o mais longo desde 1945.
O gesto visa a reduzir o tempo que deputados -agora em recesso- terão, a partir da semana que vem, para bloquear uma saída abrupta do Reino Unido do bloco, como a que o líder conservador vem repetidamente mencionando em discursos e entrevistas.