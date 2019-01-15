PEDIDO

Hugh Grant faz apelo para que ladrão devolva roteiro furtado em mochila

Ator britânico teve o carro invadido: 'Semanas de de anotações e ideias'

Publicado em 15 de janeiro de 2019 às 14:57 - Atualizado há 6 anos

Hugh Grant Crédito: Reprodução

O ator Hugh Grant, 58, usou suas redes sociais neste domingo (13) para pedir a devolução de um roteiro que ele está desenvolvendo e os cartões de saúde de seus filhos, levados por um ladrão que arrombou o carro da família.

Segundo o artista, o bandido invadiu seu carro e levou uma mochila com vários pertences seus. "Na improvável hipótese de que alguém saiba quem invadiu meu carro hoje à noite, por favor, tente persuadi-lo a devolver, pelo menos, meu roteiro. Muitas semanas de anotações e ideias. E talvez os cartões médicos dos meus filhos".

Vários internautas responderam à mensagem do ator lamentando o ocorrido e torcendo para que ele consiga seu roteiro de volta. Houve gente ainda que relatou ter sido vítima de crime semelhante e sugerindo que Grant fique de olho no E-bay, caso o bandido tente vender seu roteiro na internet.

Apesar da perda do roteiro que estava escrevendo, o ator parece ter tido semanas boas. Segundo o jornal britânico Daily Mail, ele comprou uma casa de 17,5 milhões de libras (cerca de R$ 83,7 mi) no bairro de Chelsea, no Reino Unido, para onde se mudou com a mulher Anna Eberstein, 38, e os três filhos do casal.

Grant também voltou a se reunir com a atriz Andie McDowell, 60, para gravar uma curta-metragem que marcará os 25 anos do sucesso "Quatro Casamentos e Um Funeral" (1994). O projeto é semelhante ao da continuação de "Simplesmente Amor" (2003), lançada também em curta-metragem, em 2017.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta