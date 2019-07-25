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Festão em Ibiza

'Homem bonito que chega a doer', diz Piovani de festa gay na Espanha

'Nada pro meu bico', brincou a atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2019 às 13:20

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 13:20

Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani está aproveitando uns dias de relax em Ibiza, na Espanha. Por lá, aproveitou uma noitada com o patinador Marcel Sturmer, que mais cedo chegou a ser ventilado como novo namorado da loira. 
> Britto Jr. fala de Piovani e avalia: "Nós héteros viramos minoria"
Além de divulgar vídeos da festa gay em que os dois estiveram, chamada La Troya, a ex de Pedro Scooby também foi acompanhada de Marcel até em casa, para chegar ao local em segurança. 
"Gostei bem mais da Troya, a música é incrível, aquele bando de criaturas weirds dando show na pista, nossa", disse, completando: "E o tanto de homem bonito, gente! Nada pro meu bico, mas uma quantidade de homem bonito, ah, que chegava até a doer. Agora, ó, caminha". 

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