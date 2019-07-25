'Homem bonito que chega a doer', diz Piovani de festa gay na Espanha

está aproveitando uns dias de relax em, na. Por lá, aproveitou uma noitada com o patinador, que mais cedo chegou a ser ventilado como novoda loira.

"Gostei bem mais da Troya, a música é incrível, aquele bando de criaturas weirds dando show na pista, nossa", disse, completando: "E o tanto de homem bonito, gente! Nada pro meu bico, mas uma quantidade de homem bonito, ah, que chegava até a doer. Agora, ó, caminha".