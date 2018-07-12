Henry Cavill diz que não flerta por medo de ser acusado de assédio

O ator Henry Cavill Crédito: Instagram/Henry Cavill

Henry Cavill foi criticado nas redes sociais após comentar sobre o movimento #MeToo em uma recente entrevista à GQ Australia. Ele disse que, após o movimento, ficou com receio de flertar com mulheres e ser acusado de assédio.

"As coisas têm de mudar, absolutamente. É importante também manter as coisas boas, que eram uma qualidade no passado, e se livrar das coisas ruins", disse Cavill sobre o comportamento dos homens.

"Há algo de maravilhoso em um homem indo atrás de uma mulher. Eu acho que uma mulher deveria ser cortejada e perseguida, mas acho que eu sou tradicional por pensar assim", disse.

"É muito difícil fazer isso se há certas regras no lugar. Porque é assim: 'Bem, eu não quero levantar e ir falar com ela, porque eu serei chamado de estuprador ou algo assim'. Então você fica, tipo: 'Esquece, eu vou chamar uma ex-namorada, e depois voltar para um relacionamento que nunca funcionou de verdade'. Mas é mais seguro do que eu me jogar nas chamas de um incêndio, porque eu sou alguém que está sendo observado pelo público, e se eu flertar com alguém, quem sabe o que pode acontecer?", falou.

"Agora você não pode tentar persuadir alguém que disse 'não'. É tipo: 'Ok, tá bom'. Mas depois é: 'Ah, por que você desistiu?', e eu penso: 'Bem, porque eu não queria ir pra cadeia?", concluiu.

O posicionamento do ator gerou muitas críticas nas redes sociais.

'Henry Cavill não está com medo de ter encontros porque ele vai estuprar alguém. Ele está assumindo que mulheres vão acusá-lo falsamente de tê-las estuprados mesmo arriscando suas seguranças e carreiras. Como a maioria dos homens, ele não acredita nas mulheres e teme a ideia de que o público acredite'

'Bem, o jeito mais fácil de isso não acontecer é não estuprar alguém. Não é tão difícil'

'A pior parte da declaração de Henry Cavill é que ele não aceita um 'não' porque entendeu que tem que respeitar a autonomia das outras pessoas, mas sim porque tem medo de ser preso'