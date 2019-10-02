Tatuadão!

Henrique Fogaça surge sem camisa na web e choca fãs

Jurado do MasterChef mostrou corpão cheio de tatuagens na web, ao compartilhar um clique em que estava terminando de se vestir

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:11 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram

Henrique Fogaça publicou uma foto antes de terminar de se vestir nesta terça (1º). O clique, compartilhado em suas próprias redes sociais, fez ferver de comentários sensuais a web, que foi à loucura com o registro do bonitão.

O jurado do MasterChef apareceu sem camisa na imagem, deixando a maior parte de suas tatuagens à mostra.

Ele ainda escreveu uma mensagem motivacional na legenda: "Entre uma pausa e outra lembre que hoje é o melhor dia e o mais importante da sua vida".

