Henrique Fogaça surge sem camisa na web e choca fãs

Jurado do MasterChef mostrou corpão cheio de tatuagens na web, ao compartilhar um clique em que estava terminando de se vestir

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:11

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram

Henrique Fogaça publicou uma foto antes de terminar de se vestir nesta terça (1º). O clique, compartilhado em suas próprias redes sociais, fez ferver de comentários sensuais a web, que foi à loucura com o registro do bonitão

O jurado do MasterChef apareceu sem camisa na imagem, deixando a maior parte de suas tatuagens à mostra. 

Ele ainda escreveu uma mensagem motivacional na legenda: "Entre uma pausa e outra lembre que hoje é o melhor dia e o mais importante da sua vida".

