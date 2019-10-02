Henrique Fogaça surge sem camisa na web e choca fãs

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:11
- Atualizado há 6 anos
Henrique Fogaça publicou uma foto antes de terminar de se vestir nesta terça (1º). O clique, compartilhado em suas próprias redes sociais, fez ferver de comentários sensuais a web, que foi à loucura com o registro do bonitão.
O jurado do MasterChef apareceu sem camisa na imagem, deixando a maior parte de suas tatuagens à mostra.
Ele ainda escreveu uma mensagem motivacional na legenda: "Entre uma pausa e outra lembre que hoje é o melhor dia e o mais importante da sua vida".
