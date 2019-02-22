Henrique Fogaça posta foto com arma e provoca discussão com seguidores

O chef Henrique Fogaça publicou uma foto no Instagram na manhã desta sexta-feira, 22, e provocou uma polêmica nos comentários. Na imagem, o jurado do MasterChef segura uma arma ao lado da esposa, Carine Ludvic. "Tiro esportivo. Dia de concentração, adrenalina e equilíbrio", escreveu na legenda.
A publicação despertou uma enxurrada de comentários contrários à prática de tiro esportivo. "Imagem desnecessária, deixando de seguir", "Credo, que horror" e "Péssimo exemplo" são alguns exemplos de opiniões expressas por seguidores. O chef de cozinha respondeu vários comentários com a palavra "hipócrita".
Por outro lado, alguns seguidores aprovaram a atitude de Fogaça, publicando comentários como "Esporte extremamente bom para liberar o estresse" e "Arma não mata ninguém, quem mata é o cara que puxa o gatilho, gatilho esse que na maior parte das vezes tem a forma de uma caneta. Já te admirava, admiro ainda mais agora".