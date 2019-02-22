Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Henrique Fogaça posta foto com arma e provoca discussão com seguidores

Ao lado da esposa, chef de cozinha praticou tiro esportivo

Publicado em 

22 fev 2019 às 20:27

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 20:27

22/02/2019 - Henrique Fogaça posa ao lado da mulher, ambos segurando armas Crédito: Instagram/@henrique_fogaca74
O chef Henrique Fogaça publicou uma foto no Instagram na manhã desta sexta-feira, 22, e provocou uma polêmica nos comentários. Na imagem, o jurado do MasterChef segura uma arma ao lado da esposa, Carine Ludvic. "Tiro esportivo. Dia de concentração, adrenalina e equilíbrio", escreveu na legenda.
A publicação despertou uma enxurrada de comentários contrários à prática de tiro esportivo. "Imagem desnecessária, deixando de seguir", "Credo, que horror" e "Péssimo exemplo" são alguns exemplos de opiniões expressas por seguidores. O chef de cozinha respondeu vários comentários com a palavra "hipócrita".
Por outro lado, alguns seguidores aprovaram a atitude de Fogaça, publicando comentários como "Esporte extremamente bom para liberar o estresse" e "Arma não mata ninguém, quem mata é o cara que puxa o gatilho, gatilho esse que na maior parte das vezes tem a forma de uma caneta. Já te admirava, admiro ainda mais agora".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados