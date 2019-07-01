VÍDEO

Henrique Fogaça pede desculpas após polêmica com freiras

Jurado do 'MasterChef' recebeu críticas de seguidores por conta de foto ao lado de religiosas no Vaticano usando camisa em que duas mulheres se beijavam

Publicado em 1 de julho de 2019 às 13:14 - Atualizado há 6 anos

O chef Henrique Fogaça posa ao lado de freiras vestindo uma camisa com freiras se beijando Crédito: Reprodução/Twitter

O jurado do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça, pediu desculpas nesta segunda-feira, 1º, após ter se envolvido em uma polêmica por conta de uma postagem ao lado de freiras em seu Instagram feita durante uma viagem ao Vaticano.

Na última sexta-feira, 28, Fogaça postou uma foto em que aparecia ao lado de duas freiras, utilizando uma camisa estampada com duas mulheres vestidas como freiras se beijando. Posteriormente, a publicação foi deletada.

"Gostaria de me retratar a vocês sobre a foto que pus no Instagram e pedir desculpa a toda a igreja católica, aos cristãos. Para quem não sabe, eu fui batizado na igreja católica, [assim como] toda a minha família", afirmou Fogaça em vídeo nesta segunda-feira, 1º.

Na sequência, Fogaça explicou o contexto em que a imagem foi feita: "Essa foto gerou uma polêmica muito forte. Quando saí do Vaticano e tava na rua, as duas freiras, que eram brasileiras, me reconheceram e vieram, muito simpáticas. Nós tiramos as fotos e acabei postando. Foi uma infelicidade minha."

O cozinheiro ressaltou que não teve intenção de ofender e que "somente Deus pode julgar" suas atitudes: "Sou uma pessoa honesta, tenho família, tenho restaurantes, faço programa, tenho uma filha especial que me ensina muito, participo de muitos projetos sociais."

"Fui, sim, infeliz em expor meus pensamentos. Acredito que cada um tenha suas convicções. Como ser humano, eu erro. O meu pedido de desculpas é sincero a todos os que se sentiram ofendidos e vem do fundo do meu coração. Perdoar não é concordar com meus atos. Perdoar é um ato de amor. Quem perdoa, cresce. Quem é perdoado, renova-se", continuou.

No último domingo, 30, a atitude de Fogaça rendeu críticas do padre Fábio de Melo por meio de suas redes sociais.

"Usar a imagem de duas pessoas que lhe dedicaram gentileza, expondo-as ao ridículo, colocando-as como coadjuvantes de seu protesto, está longe de ser uma atitude de 'pessoa do bem'", escreveu Fábio de Melo em seu Twitter, antes do pedido de desculpas do chef.

Confira o pedido de desculpas feito por Henrique Fogaça, do MasterChef, após a polêmica por conta de sua postagem no Vaticano:

