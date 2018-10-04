Henrique Fogaça conta que filha pôs 23 pinos na coluna em cirurgia

Henrique Fogaça e sua filha, Olívia Crédito: Instagram / @henrique_fogaca74

Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, da Band, tranquilizou seus fãs após cirurgia realizada por sua filha Olívia em uma postagem em seu Instagram nesta quarta-feira, 3. Olívia é portadora de necessidades especiais.

"Gostaria primeiramente de agradecer todo mundo que mandou mensagem. Foram muitas pessoas e com certeza isso influenciou muito na operação dela. Ela operou na segunda-feira, foram 9 horas de operação e graças a Deus deu tudo certo", disse.

Na sequência, Fogaça deu mais detalhes sobre o procedimento: "Ela tava com a coluna torta por causa da posição que ela fica (por) muito tempo. Agora ela pôs 23 pinos na coluna, tá ereta, retinha e vai parar de olhar pra baixo. Olhar só pra cima e pra frente."

"Obrigado a todos pela ajuda, pelos votos de melhoras da Olívia. Agradeço muito de coração, tamo junto sempre", concluiu o chef.