Helen Ganzaroll: "Gostaria de me apaixonar por uma mulher"

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:06

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Helen Ganzarolli Crédito: Reprodução/Instagram @helenganzarolli

Silvio Santos colocou a sexualidade de Helen Ganzarolli em xeque no Jogo dos 3 Pontos neste domingo (21). O dono do SBT disse que viu na capa de uma revista duas mulheres que se casaram - querendo se referir a Daniela Mercury e Malu Verçosa - e disse que estranha o fato de Helen ter 39 anos e estar solteira. 

"Eu tenho uma pequena desconfiança. Você já está com uma idade avançada, nunca vi você com namorado nenhum... Você está solteira até hoje?, insinuou Silvio, que foi retrucado por Helen: "Bem que eu gostaria de me apaixonar por uma mulher. Queria, mulher é bonita, delicada, carinhosa... Mas eu não gosto de mulher, infelizmente". 

Silvio ainda fez mais questão de provocar a colega e ela disparou: "Se você quiser ver eu namorando, te mostro foto, tem tudo no meu celular. Te mostro sozinha. Mas pode ter certeza que eu gosto de homem".

