Helen Ganzaroll: "Gostaria de me apaixonar por uma mulher"

"Eu tenho uma pequena desconfiança. Você já está com uma idade avançada, nunca vi você com namorado nenhum... Você está solteira até hoje?, insinuou Silvio, que foi retrucado por Helen: "Bem que eu gostaria de me apaixonar por uma mulher. Queria, mulher é bonita, delicada, carinhosa... Mas eu não gosto de mulher, infelizmente".