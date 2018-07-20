Harry Styles ajuda fã a assumir homossexualidade para mãe durante show

Harry Styles Crédito: Reprodução/Twitter @@hshq

Grace, uma fã de Harry Styles, recebeu um super presente de seu ídolo na semana passada. "Eu viajei 2.846 milhas [equivalente a 4.580 quilômetros] para estar aqui esta noite. Obrigada por dez incríveis shows. Eu vou me assumir para os meus pais por sua causa!", compartilhou a jovem de 18 anos em sua conta no Twitter.

O cantor não só viu o cartaz de Grace, como também parou o show que estava fazendo em San Jose para dar um recado. Após perguntar o nome de sua mãe e pedir silêncio para a plateia, Styles gravou o momento em que gritava: "Tina, ela é gay!".

De acordo com o E! News, a jovem voltou para seu quarto de hotel após o show e mostrou o vídeo para sua mãe, que ressaltou o quanto a ama e como deseja que ela seja quem quiser ser.