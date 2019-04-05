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BOMBARAM

Harry e Meghan Markle quebram recorde após lançar conta no Instagram

Guinnes World Records reconheceu feito de perfil conjunto do casal

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 23:34

Publicado em 

04 abr 2019 às 23:34
Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram
Príncipe Harry e Meghan Markle abriram uma conta conjunta no Instagram na terça-feira, 2, e bateram o recorde mundial de menor tempo para se chegar a um milhão de seguidores, segundo o Guinness World Records.
Eles atingiram o marco em cinco horas e 45 minutos. O número triplicou até o horário desta publicação.
O duque e a duquesa de Sussex informaram que o objetivo do perfil na rede social é divulgar causas que apoiam, comunicados importantes e oportunidades que dão luz aos assuntos-chave da sociedade.
Na quarta-feira, 3, o casal postou uma reunião sobre saúde mental em que Harry participou, na Inglaterra. "Vamos continuar lembrando que está tudo bem em não estar tudo bem, e continuar ouvindo os outros", escreveu o duque.
"[A forma] como pensamos determina como agimos, como nos sentimos e como tratamos nós mesmos e quem está ao nosso redor", completou.

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