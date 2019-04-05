Harry e Meghan Markle quebram recorde após lançar conta no Instagram

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução | Instagram

Príncipe Harry e Meghan Markle abriram uma conta conjunta no Instagram na terça-feira, 2, e bateram o recorde mundial de menor tempo para se chegar a um milhão de seguidores, segundo o Guinness World Records.

Eles atingiram o marco em cinco horas e 45 minutos. O número triplicou até o horário desta publicação.

O duque e a duquesa de Sussex informaram que o objetivo do perfil na rede social é divulgar causas que apoiam, comunicados importantes e oportunidades que dão luz aos assuntos-chave da sociedade.

Na quarta-feira, 3, o casal postou uma reunião sobre saúde mental em que Harry participou, na Inglaterra. "Vamos continuar lembrando que está tudo bem em não estar tudo bem, e continuar ouvindo os outros", escreveu o duque.