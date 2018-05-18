Harry e Meghan chegam a Windsor para novo ensaio do casamento

O príncipe Harry e a sua noiva, a atriz norte-americana Meghan Markle, chegaram juntos na manhã desta sexta-feira, 18, na St. George's Chapel, no castelo de Windsor, para mais um ensaio geral no local onde será realizada a cerimônia de casamento.
O ensaio acontece horas depois do palácio de Kensington, residência oficial do casal, anunciar que príncipe Charles, pai de Harry, irá conduzir Meghan durante a cerimônia. O pai da atriz, Thomas Markle, não irá ao casamento alegando problemas de saúde.
O príncipe William e Kate Middleton, além das dez crianças escolhidas como damas e pajens da cerimônia, também participaram do ensaio para a cerimônia. Na quinta-feira, 17, o ensaio ocorreu na ruas de Windsor como forma de preparação para o desfile da carruagem após Harry e Meghan saírem da capela.