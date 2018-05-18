Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CASAMENTO REAL

Harry e Meghan chegam a Windsor para novo ensaio do casamento

Casamento será neste sábado (19), no castelo de Windsor, na Inglaterra

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Web
O príncipe Harry e a sua noiva, a atriz norte-americana Meghan Markle, chegaram juntos na manhã desta sexta-feira, 18, na St. George's Chapel, no castelo de Windsor, para mais um ensaio geral no local onde será realizada a cerimônia de casamento.
O ensaio acontece horas depois do palácio de Kensington, residência oficial do casal, anunciar que príncipe Charles, pai de Harry, irá conduzir Meghan durante a cerimônia. O pai da atriz, Thomas Markle, não irá ao casamento alegando problemas de saúde.
O príncipe William e Kate Middleton, além das dez crianças escolhidas como damas e pajens da cerimônia, também participaram do ensaio para a cerimônia. Na quinta-feira, 17, o ensaio ocorreu na ruas de Windsor como forma de preparação para o desfile da carruagem após Harry e Meghan saírem da capela.
Windsor está toda preparada para o casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry Crédito: Frank Augstein
Fãs passaram a noite em frente ao castelo de Windsor, na Inglaterra, esperando o casamento de Meghan Markle e Príncipe William Crédito: Emilio Morenatti/AP
Ingleses posam para a foto com um totem fotográfico da Rainha Elizabeth II na espera pelo casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry, que acontece no sábado, em Windsor, na Inglaterra Crédito: Kirsty Wigglesworth/AP Photo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados