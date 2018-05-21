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Harry e Meghan adiam viagem de lua de mel

O destino para onde os dois viajarão é desconhecido

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:00
Meghan Markle e príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @hrhduchessmeghan
O príncipe Harry e Meghan Markle adiaram sua viagem de lua de mel para participarem da festa de aniversário do príncipe Charles dias após casarem em uma cerimônia que misturou o moderno e o tradicional.
Até agora, o destino para onde os dois viajarão é desconhecido, com alguns veículos de imprensa apostando que eles podem ir para Botswana, possivelmente para um campo de safári exclusivo que o casal visitou em agosto do ano passado, poucos meses antes de anunciar seu noivado.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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