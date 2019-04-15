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Hariany diz que não aceitará ajuda financeira de Paula: 'Pode doar para caridade'

A ex-brother afirma que deseja manter amizade com a vencedora do reality show

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 13:15

Publicado em 

15 abr 2019 às 13:15
Hariany e Paula no BBB 19 Crédito: TV Globo/Reprodução
Ao se tornar a grande vencedora do BBB 19, levando R$ 1,5 milhão para a casa, Paula disse que pretendia ajudar financeiramente Hariany, que era finalista do jogo mas foi desclassificada por conta de uma briga com a amiga.
No entanto, Hariany disse ao Gshow que não aceitará qualquer quantia da vencedora. "Fiquei muito feliz, mas não quero. Ela mereceu ganhar o prêmio e é merecedora de tudo, lutou para ganhar. Ela suou para conquistar a premiação. Se ela fizer questão, pode doar para a caridade. Vou pedir para ela fazer alguma boa ação", disse.
Hariany espera que sua passagem pelo reality a ajude a conseguir novos trabalhos, e diz que faz questão de manter a amizade com Paula.
"Não tem porque encerrar esse ciclo agora, ainda tem muita coisa para rolar entre nós duas. Com certeza vamos manter contato, nossa amizade é verdadeira", comentou.
"Eu não sei como como estamos, abracei ela e não tivemos conversa. O sentimento continua o mesmo, nada mudou", completou a estudante de moda, que ainda não pôde conversar com a amiga.
Ao Gshow, Paula corrigiu a fala e disse que não pretende dar o prêmio à amiga. "Não falei nada sobre isso, mas quero recompensar de alguma forma, o que ela precisar. Não ganhei o milhão e meio por minha conta, foi porque ela estava comigo, pela nossa amizade e da nossa história".

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