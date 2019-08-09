Halle Bailey, a nova Pequena Sereia, diz ignorar racismo

Após enfrentar comentários racistas ao ser anunciada como a próxima estrela de "A Pequena Sereia", a atriz Halle Bailey, 19, disse que não se apega a esse tipo de crítica.
"Não me importo com as questões negativas que surgirem, sou muito grata por esse papel que é maior do eu, que é incrível e acho que será lindo. Estou muito feliz por fazer parte disso", afirmou a atriz durante entrevista à Variety.
Ao ter seu nome anunciado como protagonista da live-action do desenho dos anos 1980, Bailey recebeu críticas por ser negra e não se parecer com a sereia da animação. A atriz é conhecida pela 'Grown-ish' e do clipe de "All Night", de Beyoncé.
Outros atores já estão sendo escalados. O papel de Úrsula é de Melissa Mccarthy. Harry Styles, 25, foi cogitado para viver o príncipe Eric, e o ator espanhol Javier Bardem, 50, poderá viver o Rei Tritão. O longa está em fase de pré-produção e ainda não tem data de estreia.