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Gusttavo Lima recebe alta de hospital após intoxicação alimentar

Cantor precisou cancelar três shows por conta de sua saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 19:25

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 19:25

. Crédito: Augusto Albuquerque
O cantor Gusttavo Lima recebeu alta do hospital em que estava internado por ter passado mal após um show realizado em Minas Gerais. Segundo comunicado publicado no Instagram de sua mulher, Andressa Suíta, "o mal-estar sofrido pelo artista foi provocado unicamente devido a uma intoxicação alimentar. Portanto, qualquer outra informação que aponte outra causa é inverídica."
O comunicado ainda informou que o cantor "passa bem, ficou em observação desde a noite de sábado e teve alta pela manhã deste domingo, 9". "No momento ele está em Goiânia e permanece em repouso por orientação médica".
Por conta do problema na saúde, Gusttavo Lima precisou cancelar seus shows marcados para o fim de semana dos dias 8 e 9, que seriam realizados em São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais, e Serrinha e Paulo Afonso, na Bahia.

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