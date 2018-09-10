Gusttavo Lima recebe alta de hospital após intoxicação alimentar

. Crédito: Augusto Albuquerque

O cantor Gusttavo Lima recebeu alta do hospital em que estava internado por ter passado mal após um show realizado em Minas Gerais. Segundo comunicado publicado no Instagram de sua mulher, Andressa Suíta, "o mal-estar sofrido pelo artista foi provocado unicamente devido a uma intoxicação alimentar. Portanto, qualquer outra informação que aponte outra causa é inverídica."

O comunicado ainda informou que o cantor "passa bem, ficou em observação desde a noite de sábado e teve alta pela manhã deste domingo, 9". "No momento ele está em Goiânia e permanece em repouso por orientação médica".