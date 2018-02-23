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POLÊMICA

Gusttavo Lima publica vídeo com fuzil e declara apoio a Bolsonaro

Nos comentários, os fãs ficaram divididos sobre a posição do sertanejo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:11

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:11

Gusttavo Lima grava vídeo atirando com fuzil Crédito: Instagram / Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima publicou um vídeo em seu Instagram na última quinta-feira, 22, em que aparece treinando tiro com um fuzil. Na legenda, ele pede mudança na política de porte de armas e declara apoio ao pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro atual deputado federal.
"Hoje em dia no Brasil, só está desarmado o cidadão de bem. Revogação do Estatuto do desarmamento já. Nossas família e nossas casas protegidas. #bolsonaro2018", escreveu o sertanejo na legenda, marcando o perfil do político.
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Nos comentários, os fãs ficaram divididos sobre a posição de Gusttavo. "Isso mesmo, arrasou!", comentou uma seguidora. "Pelo amor de Deus, países que têm o porte de arma liberado têm mais mortes", disse outro internauta.

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