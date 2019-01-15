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Cabelos raspados

Gusttavo Lima muda o visual e se despede do famoso topete

Será que ele cansou? Agora, cantor aposta nos cabelos raspados

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 10:55

Publicado em 

15 jan 2019 às 10:55
Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
O cantor Gusttavo Lima, de 29 anos, resolveu mudar de visual. Em sua conta no Instagram, o artista, conhecido por sempre usar topete, apareceu com os cabelos raspados.
Para sentir como a mudança afetaria os fãs, ele pediu opiniões pela internet. "Apesar de achar que não tem conserto, eu cortei, aliás, raspei ... Agora vai ser assim, baixinho... O que acharam?", escreveu o músico.
A maioria das pessoas apoiou a decisão dele e elogiou. "Fica lindo até careca", se derreteu uma fã. "O careca mais respeitado", escreveu outra.
Até alguns famosos dedicaram um tempo para mandar mensagens. "Só de não ter de pentear o cabelo para o show já vale a pena. Vou cortar o meu também", publicou o colega Thiago Brava. "Melhor coisa", opinou Lucas Lucco sobre o visual do artista.

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