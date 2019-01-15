Gusttavo Lima muda o visual e se despede do famoso topete

Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima, de 29 anos, resolveu mudar de visual. Em sua conta no Instagram, o artista, conhecido por sempre usar topete, apareceu com os cabelos raspados.

Para sentir como a mudança afetaria os fãs, ele pediu opiniões pela internet. "Apesar de achar que não tem conserto, eu cortei, aliás, raspei ... Agora vai ser assim, baixinho... O que acharam?", escreveu o músico.

A maioria das pessoas apoiou a decisão dele e elogiou. "Fica lindo até careca", se derreteu uma fã. "O careca mais respeitado", escreveu outra.