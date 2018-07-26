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FAMÍLIA

Gusttavo Lima mostra encontro entre o filho Gabriel e irmão mais novo

O cantor a esposa, Andressa, fizeram questão de registrar o momento especial e compartilhar com os fãs

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 17:16
Gusttavo Lima postou no Instagram a foto com a esposa Andressa Suita e Samuel logo após o parto Crédito: Instagram/Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima compartilhou um momento íntimo e especial com seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 26. O músico gravou um vídeo mostrando o primeiro encontro entre o filho mais velho, Gabriel, e seu novo irmão, Samuel, de apenas dois dias. O bebê nasceu na terça-feira, 24, de parto normal, em Goiânia.
"Conhecendo o irmãozinho Samuel", escreveu Lima na legenda do vídeo. As imagens mostram Gabriel no colo do pai enquanto a mãe, Andressa Suita, se aproxima do menino com o bebê no colo. Gabriel parecia bastante agitado enquanto o cantor explicava que ele também havia nascido pequeno daquele jeito.
Em um post, Andressa mostrou a carinha do bebê logo após seu parto. Em outra imagem compartilhada, ela falou a respeito da chegada do novo bebê: "Agora entendo quando dizem que o amor se multiplica com a chegada do segundo bebê. Estou aqui entre fraldas e banhos, sentindo essa pele tão macia desse pacotinho de amor no meu colo. A casa tem mais leveza", escreveu.
Logo após o nascimento, Gusttavo Lima também usou a sua conta para mostrar uma foto do momento do parto e fazer uma declaração de amor à esposa. "Orgulhoso da sua força de vontade, da sua garra e do seu otimismo", escreveu ele na legenda.

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