Gusttavo Lima mostra encontro entre o filho Gabriel e irmão mais novo

Gusttavo Lima postou no Instagram a foto com a esposa Andressa Suita e Samuel logo após o parto Crédito: Instagram/Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima compartilhou um momento íntimo e especial com seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 26. O músico gravou um vídeo mostrando o primeiro encontro entre o filho mais velho, Gabriel, e seu novo irmão, Samuel, de apenas dois dias. O bebê nasceu na terça-feira, 24, de parto normal, em Goiânia.

"Conhecendo o irmãozinho Samuel", escreveu Lima na legenda do vídeo. As imagens mostram Gabriel no colo do pai enquanto a mãe, Andressa Suita, se aproxima do menino com o bebê no colo. Gabriel parecia bastante agitado enquanto o cantor explicava que ele também havia nascido pequeno daquele jeito.

Em um post, Andressa mostrou a carinha do bebê logo após seu parto. Em outra imagem compartilhada, ela falou a respeito da chegada do novo bebê: "Agora entendo quando dizem que o amor se multiplica com a chegada do segundo bebê. Estou aqui entre fraldas e banhos, sentindo essa pele tão macia desse pacotinho de amor no meu colo. A casa tem mais leveza", escreveu.