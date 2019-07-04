Home
Gusttavo Lima é hospitalizado horas antes de show em Goiás

O artista já deixou o hospital e não precisará cancelar apresentações

Agência Folha Press

Publicado em 4 de julho de 2019 às 11:18

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima, 29, foi parar no hospital após contrair uma forte gripe nesta quarta-feira (3). Até às 19h, ele permanecia sob os cuidados de uma equipe para poder se recuperar. E foi o que aconteceu. Segundo a assessoria de imprensa, o artista já deixou o hospital e não precisará cancelar apresentações.

> Gusttavo Lima posta vídeo de regata e exibe corpão musculoso

O artista tinha um show marcado para a cidade de Uruaçu, em Goiás, na noite de quarta (3). Por isso, até o começo da noite ainda era dúvida a presença dele no palco.

Em sua conta do Instagram, Lima chegou a mostrar os cuidados que estava recebendo no hospital. Ele tomou soro. "Estou aqui no hospital, tomando um complexo B e vitamina C para dar uma zerada nessa gripe, não é, doutora?", explicou ele em vídeo.

De acordo com Andressa Suíta, mulher de Lima, ele esteve com um resfriado e uma rouquidão desde segunda (2). Ela chegou a pedir a ajuda dos seguidores para mandarem a ela dicas de como curar de forma rápida esses problemas. Ela preparou um chá para ele com muitos ingredientes juntos. "Nesse chã tem açafrão, agrião, mel, romã, alho, limão, hortelã. Coloquei muita coisa com a ajuda da minha mãe", disse.

  Viu algum erro?
  Fale com a redação

