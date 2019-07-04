Gusttavo Lima é hospitalizado horas antes de show em Goiás

Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima

Gusttavo Lima, 29, foi parar no hospital após contrair uma forte gripe nesta quarta-feira (3). Até às 19h, ele permanecia sob os cuidados de uma equipe para poder se recuperar. E foi o que aconteceu. Segundo a assessoria de imprensa, o artista já deixou o hospital e não precisará cancelar apresentações. O cantor, 29, foi parar noapós contrair uma forte gripe nesta quarta-feira (3). Até às 19h, ele permanecia sob os cuidados de uma equipe para poder se recuperar. E foi o que aconteceu. Segundo a assessoria de imprensa, o artista já deixou o hospital e não precisará cancelar apresentações.

O artista tinha um show marcado para a cidade de Uruaçu, em Goiás, na noite de quarta (3). Por isso, até o começo da noite ainda era dúvida a presença dele no palco.

Em sua conta do Instagram, Lima chegou a mostrar os cuidados que estava recebendo no hospital. Ele tomou soro. "Estou aqui no hospital, tomando um complexo B e vitamina C para dar uma zerada nessa gripe, não é, doutora?", explicou ele em vídeo.