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Durante show

Gusttavo Lima doa R$ 50 mil para fã pagar tratamento de criança

A mulher, identificada como Stefânia Nascimento, segurava uma faixa na plateia. Cantor decidiu doar parte do cachê para ajudá-la

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 18:57
Gusttavo Lima decidiu doar cachê para ajudar no tratamento de criança doente Crédito: Reprodução
Um vídeo do show do cantor Gustavo Lima invadiu as redes sociais. Nele, o sertanejo aparece no palco ao lado de uma fã, durante um show em Goiás, na última sexta-feira (18). A mulher busca ajuda para o tratamento da filha, que tem anemia falciforme, e o cantor, então, decide doar R$ 50 para fã.
A mulher, identificada como Stefânia Nascimento, segurava uma faixa na plateia com pedido de ajuda. Sem saber do que se tratava, Gusttavo Lima convidou a moça para subir ao palco e contar sua história. O músico acaba se solidarizando com o sofrimento da fã, e promete abrir mão de parte do cachê para ajudá-la.
"Eu, o Zé Neto e o Cristiano (dupla que também cantou no evento) vamos pagar para você, ta bom? Paga o tratamento para ela aí, tá bom. Pode descontar do cachê, disse o sertanejo.
Anemia Falciforme
A anemia falciforme é uma doença genética caracterizada por alterações nas hemácias, ou glóbulos vermelhos do sangue, que são responsáveis principalmente por transportar oxigênio dos pulmões até os tecidos do corpo. Ela pode ser detectada logo após o nascimento, no teste do pezinho.

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