Gusttavo Lima doa R$ 50 mil para fã pagar tratamento de criança

Gusttavo Lima decidiu doar cachê para ajudar no tratamento de criança doente Crédito: Reprodução

Um vídeo do show do cantor Gustavo Lima invadiu as redes sociais. Nele, o sertanejo aparece no palco ao lado de uma fã, durante um show em Goiás, na última sexta-feira (18). A mulher busca ajuda para o tratamento da filha, que tem anemia falciforme, e o cantor, então, decide doar R$ 50 para fã.

A mulher, identificada como Stefânia Nascimento, segurava uma faixa na plateia com pedido de ajuda. Sem saber do que se tratava, Gusttavo Lima convidou a moça para subir ao palco e contar sua história. O músico acaba se solidarizando com o sofrimento da fã, e promete abrir mão de parte do cachê para ajudá-la.

"Eu, o Zé Neto e o Cristiano (dupla que também cantou no evento) vamos pagar para você, ta bom? Paga o tratamento para ela aí, tá bom. Pode descontar do cachê, disse o sertanejo.

Anemia Falciforme